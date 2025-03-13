«Персимфанс» мечтает сыграть 24-часовое пасхальное произведение композитора Николая Обухова

17:35, 13 марта 2025, ПАИ

Первый в истории симфонический оркестр без дирижёра «Персимфанс» мечтает сыграть 24-часовое пасхальное произведение композитора Николая Обухова. Об этом сообщил директор оркестра Евгений Бархатов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Проект, который мы бы мечтали организовать, – сыграть пасхальную мессу композитора Обухова, которая длится 24 часа. К этой Пасхе точно не успеем. Ноты находятся только в виде клавира, их ещё надо оркестровать. Такие проекты нас всегда увлекали», – подчеркнул Евгений Бархатов.

Он заметил, что Николай Обухов гениальный композитор, который незаслуженно забыт. «Он потерялся в ряду композиторов начала XX века: Рахманинов, Скрябин, даже Вышнеградский больше на слуху, его знают в музыкальной среде, а Обухова почему-то нет», – заметил директор «Персимфанса».

Оркестр интересуют хорошие, гениальные композиторы, уточнил гость студии.

«У него совершенно сумасшедшая музыка, и мы хотим добыть эти ноты, которые сейчас находятся в Париже. Мы мечтаем каким-то образом заполучить этот клавир, сделать оркестровку клавира и сыграть. Идея сыграть 24 часа мне кажется очень классной», – добавил он.

Для исполнения 24-часового произведения нужно три полноценных состава, чтобы играть по три часа и делать паузы, заключил Евгений Бархатов.