Фестиваль русской музыки начнётся в Пскове сегодня

13:16, 15 марта 2025, ПАИ

Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова начнётся сегодня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Торжественное открытие фестиваля состоится в областной филармонии, где выступят музыканты проекта Zventa Sventana. Впервые они представят концерт с оркестром «Персимфанс», в рамках которого прозвучат симфонические обработки записей, собранных в этнографических экспедициях и переработанных дуэтом Тины Кузнецовой и Юрия Усачева, ведущих представителей российской электронной и этнической музыкальной сцены. Концерт пройдёт при поддержке Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Позже, 16 марта, на фестивале представят ораторию Сергея Прокофьева «Иван Грозный» для чтеца, солистов, хора и оркестра. Это произведение исполнят концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Одним из событий фестиваля также станет выступление маэстро Валерия Гергиева и артистов Мариинского и Большого театров. 20 и 21 марта в Большом концертном зале Псковской областной филармонии пройдут четыре концерта в рамках проекта «Гений места» – «Мариинка – детям», а также концерты с произведениями Римского-Корсакова, Мусоргского и Бородина.

18 марта псковичей ждёт «Русская сказка» с участием известной исполнительницы на гуслях Ольги Алексеевой и специального гостя Вячеслава Змеу (флейта Пана). 19 марта на сцене Псковской филармонии состоится новая программа заслуженного артиста РФ Михаила Дзюдзе «Концерт для контрабаса с абсурдом», посвящённая 120-летию со дня рождения поэта Даниила Хармса.

В этом году одной из площадок фестиваля станет концертный зал детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. 17 марта здесь пройдёт программа «Душеполезные песни на каждый день», включающая русские народные песни и духовные стихи в современном исполнении.

Подчеркнём, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдёт в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным.