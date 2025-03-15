Какой овощ поможет предотвратить сахарный диабет, рассказала врач

16:38, 15 марта 2025, ПАИ

Какой овощ способен снизить уровень холестерина, а также уменьшить риск развития диабета, рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалиста, красный оттенок редиса возникает из-за антоцианов. Это фитохимические вещества, которые помогают в сжигании жира, уменьшают риск развития диабета, а также помогают снизить уровень холестерина.

Кроме того, редис помогает в поддержании иммунитета, а также в восстановлении организма после зимнего периода.