Псковские гимнастки успешно выступили на всероссийских соревнованиях

17:15, 17 марта 2025, ПАИ

Псковские гимнастки из спортивной школы «Гармония» заняли призовые места в различных квалификациях на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике РОФСО «Юность России», которые прошли в Ярославле с 12 по 15 марта. В соревнованиях принимали участие спортсменки из Пскова, Курска, Ульяновска, Саратова, Москвы, Новгорода, Ростова, Воронежа, Омска, Орла, Иваново, Перми, Санкт-Петербурга и других городов России, сообщила ПАИ представительница одной из спортсменок.

В квалификации «Дуэт» по программе КМС первое место заняли Арина Долженко и Василиса Ветлицына.

В «Трио» по программе КМС второе место досталось Софии Балакиной, Дарье Грядской и Екатерине Федотовой.

Третье место в «Трио» по первому спортивному взрослому разряду заняли Варвара Луц, София Сташкевич и Дарина Корабухина.

Гимнасток тренируют Валентина Жидоморова и Наталья Яковлева, семейная династия тренеров. Успех псковичек обусловлен их трудом – они занимаются шесть дней в неделю по четыре-пять часов. Программы псковских гимнасток отличаются высоким уровнем сложности и новизной постановок.

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