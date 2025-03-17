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Псковские гимнастки успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Псковские гимнастки из спортивной школы «Гармония» заняли призовые места в различных квалификациях на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике РОФСО «Юность России», которые прошли в Ярославле с 12 по 15 марта. В соревнованиях принимали участие спортсменки из Пскова, Курска, Ульяновска, Саратова, Москвы, Новгорода, Ростова, Воронежа, Омска, Орла, Иваново, Перми, Санкт-Петербурга и других городов России, сообщила ПАИ представительница одной из спортсменок.

Псковские гимнастки из спортивной школы «Гармония» с тренерами. Фото здесь и далее предоставила представительница одной из спортсменок

В квалификации «Дуэт» по программе КМС первое место заняли Арина Долженко и Василиса Ветлицына.

Псковички, занявшие первое место в квалификации «Дуэт» по программе КМС

В «Трио» по программе КМС второе место досталось Софии Балакиной, Дарье Грядской и Екатерине Федотовой.

Псковички, занявшие второе место в «Трио» по программе КМС

Третье место в «Трио» по первому спортивному взрослому разряду заняли Варвара Луц, София Сташкевич и Дарина Корабухина.

Псковички, занявшие третье место в «Трио» по первому спортивному взрослому разряду

Гимнасток тренируют Валентина Жидоморова и Наталья Яковлева, семейная династия тренеров. Успех псковичек обусловлен их трудом – они занимаются шесть дней в неделю по четыре-пять часов. Программы псковских гимнасток отличаются высоким уровнем сложности и новизной постановок.

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