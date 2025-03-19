В День моряка-подводника в Острове почтили память старшего матроса Владимира Алексеева

22:58, 19 марта 2025, ПАИ

В День моряка-подводника в Острове почтили память старшего матроса Владимира Алексеева, трагически погибшего при выполнении воинского долга в 1970 году во время военных учений на одной из подводных лодок в Баренцевом море. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан и школьники – активисты местного отделения «Движения первых» района возложили к памятнику на могиле военного моряка живые цветы.

Александр Обризан рассказал молодёжи историю подвига Владимира Алексеева и его сослуживцев: это было самопожертвования во имя спасения товарищей – экипажа подводной лодки.

«Профессия моряка-подводника одна из самых опасных, тяжёлых и ответственных военных профессий. Она сопряжена с ежеминутной опасностью. Высокий профессионализм, мужество и самоотверженность – отличительные черты подводников. Наш земляк, старший матрос Владимир Алексеев, был именно таким. Вечная память и слава герою!» – сказал Александр Обризан.

Отметим, Владимир Алексеев родился в 1949 году, проходил срочную службу старшим матросом на Северном флоте на одной из подводных лодок. 18 мая 1970 года во время учений в Баренцевом море в одном из отсеков подводной лодки, где находился Владимир Алексеев, возник пожар. Подводники задраил свой отсек, чтобы огонь не распространился дальше. Ценой своих жизней они спасли остальных членов экипажа и саму подводную лодку от гибели.