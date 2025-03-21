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Культура

IХ Открытый международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования открывается в Пскове

IХ Открытый международный фестиваль-конкурс ансамблевого музицирования открывается в пятницу, 22 марта, в Пскове, сообщили ПАИ в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

На прослушивание поступило свыше 50 заявок из музыкальных и художественных школ Псковской области. Музыканты будут состязаться в номинациях «Фортепианный ансамбль», «Камерный ансамбль с фортепиано», «Инструментальный ансамбль», «Концертмейстерское мастерство», «Академический вокальный ансамбль» и «Эстрадный вокальный ансамбль».

Фестиваль проходит в зале Псковского областного колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского.

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