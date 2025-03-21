Псковских школьников приглашают на весенние каникулы в Изборск

16:34, 21 марта 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает школьников провести весенние каникулы в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

22 марта юные путешественники смогут отправиться в экопоход «В поисках живой воды» для исследования ключей, родников и источников Изборско-Мальской долины. Сбор группы – в 14:00 у выставочного зала.

23 и 30 марта в Изборске будет проходить программа «Родная сказка». Школьникам предлагают совершить путешествие в Изборск на сто лет назад – увидеть настоящую русскую печь, предметы купеческого и крестьянского быта, традиционный народный костюм русских и сето и послушать добрые и родные сказки. Начало в 14:00 в доме купца Шведова.

24 и 29 марта у школьников будет возможность узнать, что такое летописание, кто был одним из первых летописцев, и познакомиться с основными событиями древнего города. Итогом программы «Летопись древнего города Изборск» будет настоящий летописный свиток, который можно забрать с собой. Начало в 14:00, дом купца Анисимова.

25 и 28 марта ребят приглашают принять участие в программе «Ключи от Изборска». Передвигаясь от станции к станции и выполняя различные задания, можно будет узнать много интересных фактов и раскрыть тайны древнего города-крепости. Сбор группы в 14:00 у выставочного зала.

26 марта в Изборске пройдёт программа «Щит земли русской», в рамках которой школьники смогут познакомиться с реконструкцией боевых доспехов и снаряжением русских воинов и расписать миниатюрный декоративный щит – прекрасный памятный сувенир. Начало в 14:00, дом купца Анисимова.

27 и 31 марта в 14:00 в доме купца Анисимова можно будет принять участие в «Археологической песочнице», познакомиться с профессией археолога и овладеть методами и способами ведения раскопок, изучить научные термины и, конечно же, сделать новые открытия.

Все интерактивные программы можно оплатить «Пушкинской картой». Необходимо записаться по телефону: 8 (8112) 33-16-17.