Новым управляющим Северо-Западным ГУ Банка России станет Павел Шаптала

11:58, 25 марта 2025, ПАИ

Новым руководителем Северо-Западного главного управления Банка России станет Павел Шаптала, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Павел Шаптала заменит Ирину Петрову – она представляла Банк России более 20 лет. «Для меня и многих-многих моих коллег Ирина Георгиевна – пример профессионала, самоотверженно преданного своему делу», – отметила председатель регулятора Эльвира Нибиуллина.

Новый управляющий вступит в должность 15 апреля. Отметим, Павел Шаптала окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «экономика и управление технологий и материалов», а после окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. В Банке России начал с позиции инкассатора отдела кассовых операций в 1992 году. В 2011 году был назначен на должность начальника управления наличного денежного обращения, а в 2019 году стал заместителем начальника Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.