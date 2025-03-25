Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Новым управляющим Северо-Западным ГУ Банка России станет Павел Шаптала

Новым руководителем Северо-Западного главного управления Банка России станет Павел Шаптала, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Павел Шаптала. Фото: пресс-служба Банка России

Павел Шаптала заменит Ирину Петрову – она представляла Банк России более 20 лет. «Для меня и многих-многих моих коллег Ирина Георгиевна – пример профессионала, самоотверженно преданного своему делу», – отметила председатель регулятора Эльвира Нибиуллина.

Новый управляющий вступит в должность 15 апреля. Отметим, Павел Шаптала окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «экономика и управление технологий и материалов», а после окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. В Банке России начал с позиции инкассатора отдела кассовых операций в 1992 году. В 2011 году был назначен на должность начальника управления наличного денежного обращения, а в 2019 году стал заместителем начальника Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Более миллиарда рублей потратили на ювелирные украшения жители Псковской области
25 марта 2025

Псковичи теперь могут оформить ИП прямо в СберБанк Онлайн
25 марта 2025

Цены на услуги пассажирского транспорта в Псковской области за месяц выросли почти на 9%
25 марта 2025

Какие продукты в Псковской области подорожали за месяц больше всего, рассказали аналитики
25 марта 2025

Бензин в Псковской области вырос в цене – Псковстат
25 марта 2025

Производство скота и птицы на убой увеличилось почти на 25% в Псковской области в январе
24 марта 2025

О китайском автопроме: руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
24 марта 2025

Первые заявки на семейную ипотеку поступают в Россельхозбанк от жителей Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...