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Происшествия

Пскович ударил участкового во время пьяной ссоры с братом

Житель Псковского района ударил участкового во время пьяной ссоры с братом, сообщили ПАИ в районном суде.

Судом установлено, что 1 декабря 2024 участковый уполномоченный полиции прибыла в квартиру в деревне Родина Псковского района, где находились нетрезвые люди.

33-летний мужчина, который находился в квартире, выражая недовольство принимаемыми участковым мерами по прекращению конфликта, происходившего между ним и его братом, ударил сотрудницу полиции правой рукой в грудную клетку.

В судебном заседании подсудимый мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшей.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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