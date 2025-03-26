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Экономика

Более 3,5 трлн рублей поддержки получили регионы России в 2024 году

По оценке за 2024 год, регионы России получили более 3,5 триллиона рублей поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Средства регионам направили на решение важных социальных задач граждан – на открытие поликлиник, больниц, обновление инженерных коммуникаций, отметил премьер-министр. Также ещё 175 миллиардов рублей выделили в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на возведение детских садов, школ, жилья и на улучшение дорог, уточнил Михаил Мишустин.

Добавим, что доходы бюджета России в прошлом году выросли на 26 %, что поспособствовало запуску новых перспективных проектов в стране.

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