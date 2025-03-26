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Экономика

Доходы бюджета России в 2024 году увеличились на 26%

По оценке за 2024 год, доходы бюджета России выросли на 26 %, что помогло профинансировать реализацию целей в области национальной безопасности и задач СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть. Это помогло содействовать запуску новых перспективных проектов, реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности и выполнить социальные обязательства», – сказал Михаил Мишустин.

Задачи развития было необходимо обеспечить денежными средствами, и правительство совместно с депутатами, в свою очередь, крайне ответственно отнеслось к этому вопросу, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличили на 3,8 миллиона рублей, на такую же сумму выросли и расходы городского бюджета.

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