Доходы бюджета России в 2024 году увеличились на 26%

12:39, 26 марта 2025, ПАИ

По оценке за 2024 год, доходы бюджета России выросли на 26 %, что помогло профинансировать реализацию целей в области национальной безопасности и задач СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть. Это помогло содействовать запуску новых перспективных проектов, реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности и выполнить социальные обязательства», – сказал Михаил Мишустин.

Задачи развития было необходимо обеспечить денежными средствами, и правительство совместно с депутатами, в свою очередь, крайне ответственно отнеслось к этому вопросу, подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что доходы бюджета Пскова на 2025 год увеличили на 3,8 миллиона рублей, на такую же сумму выросли и расходы городского бюджета.