Почти 8 трлн рублей выделили в рамках нацпроекта для поддержки МСП в России

15:55, 26 марта 2025, ПАИ

Более 7,6 триллиона рублей получили 500 тысяч субъектов МСП за всё время действия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской индивидуальной инициативы». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом кабмина в Госдуме РФ сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы запустили меры по стимулированию кредитования, региональные гарантии, «зонтичные поручительства», а также гранты, лизинг и промышленные технопарки», – поделился результатами Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что эти механизмы помогают людям не только активнее развивать своё дело, но и создавать новые рабочие места: «А значит, привлекать инвестиции в основной капитал. Это важнейшая задача». Для выполнения этой цели, по словам премьер-министра, необходим деловой климат и для сектора МСП, и для остальных компаний.

Напомним, что недавно в Пскове прошёл круглый стол по поддержке МСП со стороны фонда «Сколково», участники которого представили свои бизнес-проекты и получили обратную связь от экспертов фонда.