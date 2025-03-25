Итоги круглого стола по поддержке МСП подвела директор технопарка «Электрополис»

20:54, 25 марта 2025, ПАИ

Круглый стол по поддержке малого и среднего предпринимательства со стороны фонда «Сколково» прошёл в Пскове сегодня, 25 марта. Его итоги подвела директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: предоставила директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова



Фото: предоставила директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова



Фото: предоставила директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова





«На встрече обсуждались меры поддержки со стороны фонда «Сколково». Технопарк «Электрополис» является региональным оператором фонда, соответственно, он предоставляет эти меры поддержки его участникам, помогает и оказывает консультационную поддержку», – отметила собеседница ПАИ. Она подчеркнула, что участников фонда сопровождают на всём пути к получению микрогрантов.

Круглый стол включал в себя speech-сессию, в рамках которой участники «Сколково» выступали со своими проектами, в отношении которых эксперты дали обратную связь. «Эксперты подсказали участникам, где что доработать и на что обратить внимание в их проектах», – уточнила Ирина Белова.

Гостями круглого стола стали президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, директор «Кванториума» в Пскове Надежда Григорьева, директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский, руководитель регионального центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова, руководитель направления по инновационной инфраструктуре департамента развития фонда «Сколково» Екатерина Ястина и директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова.

Встреча проходила в партнёрстве с Союзом машиностроителей, а организаторами выступили фонд «Сколково» и технопарк «Электрополис».