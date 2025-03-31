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Экономика

Стали известны подробности строительства жилого комплекса на берегу Великой

На прошедшем совете по инвестициям под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова одним из обсуждаемых проектов стало возведение нового жилого комплекса в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Инвестпроект вызвал у читателей Псковского агентства информации большой интерес и вопросы. Наша редакция обратилась за ответами к руководителю проекта Роману Шланеву.

Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Раньше на территории будущего ЖК находился лесоцех. Когда-то по реке Великой сплавляли брёвна, здесь их доставали из реки и распиливали. На месте даже остался механизм распилки. «Время идёт, и сейчас на этом месте мы подготовили склон, который потом озеленим», – сказал Роман Шланев.

  • Виды на будущий ЖК из парка аттракционов «Волшебная гора»
    Фото: ПАИ
  • Виды на будущий ЖК из парка аттракционов «Волшебная гора»
    Фото: ПАИ
  • Виды на будущий ЖК из парка аттракционов «Волшебная гора»
    Фото: ПАИ
  • Виды на будущий ЖК из парка аттракционов «Волшебная гора»
    Фото: ПАИ
  • Виды на будущий ЖК из парка аттракционов «Волшебная гора»
    Фото: ПАИ

На сегодняшний день идёт активная подготовка к началу строительства – дома будут расположены вблизи реки Великой. «Будет три секции по четыре этажа в каждой. На первом, втором и третьем этажах будут квартиры, а на четвёртом – мансарда. Однокомнатные квартиры будут находиться по центру дома, а двухкомнатные – по краям», – поделился планами собеседник ПАИ.

  • Идёт активная подготовка к началу строительства
    Фото: ПАИ
  • Идёт активная подготовка к началу строительства
    Фото: ПАИ
  • Идёт активная подготовка к началу строительства
    Фото: ПАИ
  • Идёт активная подготовка к началу строительства
    Фото: ПАИ

На территории ЖК планируется создать крытую парковку на 25 мест, детскую и спортивные площадки, также есть вероятность, что для жителей комплекса установят мангальную зону. «Скорее всего, это будет закрытая территория для определённого круга людей – в данном проекте это такая изюминка», – подчеркнул руководитель проекта.

«Планируем делать отдельную котельную, которая не будет зависеть от сезона отопления, и хотим включить автономное кондиционирование для каждой секции, чтобы люди не вешали свои кондиционеры на фасад дома, дабы не испортить вид комплекса», – сказал руководитель проекта. Стоит отметить, что вид для застройщика – один из самых важных критериев при строительстве. «Прямо напротив ЖК стоит колесо обозрения. К нам приезжает много туристов, да и сами псковичи на нём катаются. И когда они видят такой вид, каков он сейчас, – это маленький минус для нашего города», – выразил мнение Роман Шланев.

  • Виды вблизи территории ЖК
    Фото: ПАИ
  • Виды вблизи территории ЖК
    Фото: ПАИ
  • Виды вблизи территории ЖК
    Фото: ПАИ

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