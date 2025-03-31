Стали известны подробности строительства жилого комплекса на берегу Великой

12:53, 31 марта 2025, ПАИ

На прошедшем совете по инвестициям под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова одним из обсуждаемых проектов стало возведение нового жилого комплекса в Пскове на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Инвестпроект вызвал у читателей Псковского агентства информации большой интерес и вопросы. Наша редакция обратилась за ответами к руководителю проекта Роману Шланеву.

Раньше на территории будущего ЖК находился лесоцех. Когда-то по реке Великой сплавляли брёвна, здесь их доставали из реки и распиливали. На месте даже остался механизм распилки. «Время идёт, и сейчас на этом месте мы подготовили склон, который потом озеленим», – сказал Роман Шланев.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









На сегодняшний день идёт активная подготовка к началу строительства – дома будут расположены вблизи реки Великой. «Будет три секции по четыре этажа в каждой. На первом, втором и третьем этажах будут квартиры, а на четвёртом – мансарда. Однокомнатные квартиры будут находиться по центру дома, а двухкомнатные – по краям», – поделился планами собеседник ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







На территории ЖК планируется создать крытую парковку на 25 мест, детскую и спортивные площадки, также есть вероятность, что для жителей комплекса установят мангальную зону. «Скорее всего, это будет закрытая территория для определённого круга людей – в данном проекте это такая изюминка», – подчеркнул руководитель проекта.

«Планируем делать отдельную котельную, которая не будет зависеть от сезона отопления, и хотим включить автономное кондиционирование для каждой секции, чтобы люди не вешали свои кондиционеры на фасад дома, дабы не испортить вид комплекса», – сказал руководитель проекта. Стоит отметить, что вид для застройщика – один из самых важных критериев при строительстве. «Прямо напротив ЖК стоит колесо обозрения. К нам приезжает много туристов, да и сами псковичи на нём катаются. И когда они видят такой вид, каков он сейчас, – это маленький минус для нашего города», – выразил мнение Роман Шланев.