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Политика

Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания

Депутат Псковского областного Собрания от избирательного округа № 13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский округа) Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия. Решение приняли на 43-й сессии Собрания сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Виктор Иващенко принял решение досрочно сложить полномочия по собственному желанию. «Вы знаете цитату древних: мудрость – это ум, настоянный на совести. Спасибо всем, мне было очень приятно с вами работать», – сказал он коллегам.

Депутатский мандат останется вакантным до проведения выборов в сентябре этого года.

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