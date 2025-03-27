Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия депутата Псковского областного Собрания

13:12, 27 марта 2025, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания от избирательного округа № 13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский округа) Виктор Иващенко досрочно сложил полномочия. Решение приняли на 43-й сессии Собрания сегодня, 27 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Виктор Иващенко принял решение досрочно сложить полномочия по собственному желанию. «Вы знаете цитату древних: мудрость – это ум, настоянный на совести. Спасибо всем, мне было очень приятно с вами работать», – сказал он коллегам.

Депутатский мандат останется вакантным до проведения выборов в сентябре этого года.