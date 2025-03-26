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Происшествия

В Египте затонул батискаф с туристами из России, есть жертвы

Шесть россиян погибли при крушении батискафа «Синдбад» у берегов Египта. Всего на борту находились 45 российских туристов, сообщают СМИ.

Фото: Sindbad Club

Трагедия произошла 27 марта около 10:00 на расстоянии километра от берега. Батискаф, принадлежащий одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, произошла разгерметизация.

Большинство туристов спасены, их состояние не вызывает опасений. Судьба ещё нескольких человек выясняется.

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