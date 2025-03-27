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Общество

Более 40 тонн санкционных груш уничтожили в Псковской области

40,4 тонны санкционных груш уничтожили на полигоне в Себеже, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее в Усвятском районе пограничники и таможенники остановили два автомобиля, ехавших в обход фитосанитарных постов. В машинах незаконно ввезли продукцию без необходимых документов. Задержанный транспорт с грузом передали сотрудникам Россельхознадзора. Они установили, что в автомобилях перевозили запрещённые к ввозу фрукты из Нидерландов и Польши.

В отношении водителей, которые незаконно перевозили санкционные груши, возбудили дела об административном правонарушении.

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