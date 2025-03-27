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Происшествия

В Великих Луках четвёртый год продолжаются поиски Александра Лобанова

41-летнего Александра Лобанова продолжают искать в Великих Луках. Он пропал 22 марта 2022 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и серые глаза. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки) или 02, 112.

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