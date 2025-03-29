Мошенники используют новую схему обмана с лимитом на домашних животных

15:40, 29 марта 2025, ПАИ

Мошенники используют новую схему обмана с лимитом на домашних животных, сообщает Роскачество.

Злоумышленники обзванивают владельцев квартир, узнают, сколько у них содержится домашних животных и угрожают, если количество питомцев превышает произвольно установленную «новую норму».

Запугивание также сопровождается рассылкой ссылок на фишинговые сайты, имитирующими «новые правила» с портала «Госуслуг», которые используется для кражи личных данных. Мошенники требуют перевода денег для получения разрешения на содержание животных.

В Роскачестве подчеркнули, что при звонке от якобы сотрудников государственной организации, которые начинают требовать денег за содержание питомцев, следует сразу прекратить разговор и обратиться в полицию.