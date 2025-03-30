В Псковской области разработают образовательный проект для финансистов бюджетных учреждений

10:08, 30 марта 2025, ПАИ

В Псковской области появится образовательный проект для финансистов бюджетных организацией. Проект будет реализован правительством и Счётной палатой региона.

«Предложил Марине Хохловой проект, который мы сможем реализовать силами Счётной палаты и правительства – подготовим серию обучающих семинаров для финансистов бюджетных учреждений. Надеюсь, это позволит в перспективе минимизировать объём нарушений в бухгалтерских документах», – сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников по итогам встречи с главой Счётной палаты области.

На встрече обсуждались итоги работы контрольного органа в прошлом году. «Исполнение по расходам в рамках реализации нацпроектов составило 99,8 %. Запланированный объём бюджетных средств – 12,7 млрд рублей. Наш регион позитивно выделяется на всероссийском уровне», – отметил губернатор.

Аудиторы Счётной палаты провели 200 проверок, выявили более 500 нарушений на сумму 130 млн рублей. Почти половина связана с ведением бухучёта, около трети – с формированием и исполнением бюджетов.

Напомним, в минувший четверг Марина Хохлова решением областного Собрания депутатов вновь была переназначена на пост главы Счётной палаты Псковской области.