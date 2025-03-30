Причальный комплекс появится на берегу Великой

15:05, 30 марта 2025, ПАИ

Псковская федерация гребли на лодках «Дракон» победила в конкурсе и получила субсидию из областного бюджета на причальный комплекс, сообщили ПАИ в спортивной организации.

Причальный комплекс уже закуплен, но пока члены федерации на его месте создали инсталляцию в форме названия города.

«Это не просто буквы – это основа, шаг к созданию современной инфраструктуры для спортсменов. Скоро здесь появится удобный причал для отчаливания и причаливания спортивных лодок, место, откуда начинается путь к новым достижениям гребцов», – отметили в федерации.

Впереди монтаж и запуск нового комплекса.

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