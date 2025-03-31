Студенты ПсковГУ стали призёрами чемпионата СЗФО по лёгкой атлетике

11:31, 31 марта 2025, ПАИ

Студенты ПсковГУ стали призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по лёгкой атлетике среди студентов, который завершился в Санкт-Петербурге 30 марта. Об этом сообщается в группе клуба «Псковские барсы» в соцсети «ВКонтакте».

В беге на 60 метров в мужском зачёте третье место занял Илья Миронов с результатом 7,29 секунды. У женщин серебро в этой дисциплине на счету Алисы Орловой, которая показала время 8,5 секунды.

В забеге на 3 000 метров победительница первенства России Елизавета Николаева стала первой с результатом 10 минут 23 секунды. У мужчин здесь же Алексей Жуков пришёл вторым, установив личный рекорд – 9 минут 26 секунд. Также команда ПсковГУ в составе Алисы Орловой, Анастасии Мерелайне, Дмитрия Стяжкина и Ильи Миронова выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете четыре по 200 метров.

Тренирует студенческий коллектив Геннадий Ранцев.

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