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Экономика

Глава Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 31 марта.

Екатерина Ершова. Фото: ПАИ

Чем для региона важны выездная стажировка Минпромторга России «Федеральная практика» и выставка промышленности, которые откроются на этой неделе в Пскове?

С чем связан выпуск каталога производителей Псковской области и для кого он предназначен?

Появились ли интересанты на покупку здания гостиницы-кампуса на берегу Великой?

Ждать ли региону миллиардных инвестпроектов в ближайшее время?

Программа «Бизнес-ланч» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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