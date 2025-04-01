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Общество

18-летний пскович попытался вынести из магазина молочные продукты

31 марта сотрудники псковской Росгвардии предотвратили хищение из торгового центра. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, около 13:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны из гипермаркета на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «Тревога».

На место происшествия выехал экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 18-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала молочные продукты. Как позже выяснилось, пскович ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушение. Проводится проверка.

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