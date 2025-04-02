Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с падением подростка в шахту заброшенного здания в Великих Луках

16:01, 02 апреля 2025, ПАИ

Доложить о результатах проверки по информации о травмировании 14-летней девочки, упавшей в шахту заброшенного здания в Великих Луках, поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом ПАИ сообщили в информационном центре ведомства.

30 марта, двое подростков гуляли по заброшенному зданию, где произошёл несчастный случай. Одна из девочек не увидела отверстия в полу и упала с четвёртого на первый этаж. При этом она получила тяжёлые травмы. Девочка была госпитализирована в детское хирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту организована процессуальная проверка, так как ранее уже происходили подобные происшествия, однако меры реагирования не принимались. Кроме того, заброшенное здание является местом сбора асоциальных личностей, а также подростков.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что прокурорская проверка назначена по факту падения великолукской школьницы в шахту заброшенного здания. Её поручил провести прокурор региона Андрей Мошков.

Кроме того, стало известно, что девочка находится в удовлетворительном состоянии.