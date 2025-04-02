Золотистые шакалы, чёрные бакланы и много волков: Виктор Мусатов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

21:12, 02 апреля 2025, ПАИ

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 апреля.

Главное из эфира: