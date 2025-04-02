Золотистые шакалы, чёрные бакланы и много волков: Виктор Мусатов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 2 апреля.
Главное из эфира:
- Псковская область в числе первых регионов в России успешно прошла проверку готовности к пожароопасному периоду;
- треть всех термоточек в Северо-Западном федеральном округе приходится на Псковскую область;
- 2 апреля в Псковской области зарегистрировали первый в этом сезоне лесной пожар. Он произошёл в Новосокольническом районе на площади около гектара;
- первые угрозы лесному фонду были зафиксированы накануне, 1 апреля. На лес могли перейти два ландшафтных пожара;
- за ситуацией в псковских лесах следят спутники, 93 камеры, которые покрывают 93 % территории. Также ведётся авиа- и наземное патрулирование;
- по прогнозу, повышенная пожарная опасность в Псковской области ожидается в мае и июне;
- в Псковской области завершается обработка результатов зимнего маршрутного учёта животных. По предварительным данным, в регионе насчитывается 23 тысячи лосей, 20 тысяч косуль, 2,5 тысячи медведей;
- волков остаётся слишком много для региона. В прошлом году охотники добыли 356 особей, в этом – уже 150. Виктор Мусатов попросил жителей не провоцировать выход волков к населённым пунктам: не выбрасывать поблизости отходы убоя скота, не оставлять домашний скот на привязи ночью и на самовыгуле;
- численность чёрных бакланов, которых ранее не было в Псковской области, выросла, они могут вредить прудовым хозяйствам. При необходимости численность этого вида будут регулировать, пока же на бакланов охота разрешена;
- в Псковской области фиксируются единичные заходы золотистого шакала, также в прошлом году фотоловушки заметили несколько зубров;
- квоты на вылов рыбы на этот сезон в Псковском озере составляют 925 тонн, в Чудском и Тёплом – 3 055 тонн. Из-за тёплой зимы рыбодобытчики фактически потеряли два месяца: выходить на катерах не позволял лёд, но его толщина была недостаточной для ведения добычи на снегоходах;
- в прошлом году вылов рыбы превысил три тысячи тонн. Квота на Псковском озере была освоена на 80 %, на Чудском и Тёплом – на 75 %. Этот результат выше показателей предыдущих лет;
- прогноз добычи ряпушки и снетка на этот год неутешительный, квоты на эти виды рыб составляют 10 и 15 тонн;
- российско-эстонская межправительственная комиссия по рыболовству в Чудском, Тёплом и Псковском озерах продолжает свою работу. Однако теперь заседания проходят в онлайн-формате;
- с начала года в регионе выявили уже две крупные незаконные рубки леса – в Куньинском районе, где была обнаружена техника на месте происшествия, и в Печорском муниципальном округе, где удалось задержать «чёрных лесорубов». «Очень рассчитываю, что виновные люди в обоих случаях понесут заслуженное наказание»;
- в этом году лесовосстановление в Псковской области проведут на площади 5,5 тысячи гектара. Погода позволила уже сейчас начать посадки;
- в Псковской области будет построен тепличный комплекс по выращиванию посадочного материала елей и сосен с закрытой корневой системой. Он будет возведён по нацпроекту «Экологическое благополучие».
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Золотистые шакалы, чёрные бакланы и много волков: Виктор Мусатов стал гостем «Серебряного дождя». Главное
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