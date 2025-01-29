Строительство тепличного комплекса для выращивания посадочного материала с ЗКС запланировано в Псковской области по новому нацпроекту

23:33, 29 января 2025, ПАИ

Государственный тепличный комплекс для выращивания посадочного материала в ближайшие годы появится в Псковской области. Перспективы реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Национальный проект «Экология» заканчивается, но мы уже активно работаем и понимаем перспективы работы по новому нацпроекту «Экологическое благополучие». В этом году сконцентрируемся на лесовосстановлении. На сохранение лесов в 2026–2027 предусмотрено в федеральном бюджете порядка 70 миллионов рублей, с помощью этих средств мы выйдем на обновление техники. Будет также совершенно новое мероприятие – ответственное и непростое. Двум регионам СЗФО выделены деньги на строительство тепличного комплекса для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Несмотря на то что речь идёт о 2026 годе, мы сейчас прорабатываем вопрос о заключении контракта на проектирование, чтобы в январе следующего года принять эти работы и выйти на строительство», – сказал Виктор Мусатов.

Также, по словам Виктора Мусатова, Федеральное агентство водных ресурсов уже одобрило работы по расчистке реки Великой в Опочке.

Региональный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» предусматривает улучшение экологической обстановки в гидрографической сети, создание комфортных условий проживания для 18 900 человек, повышение водности и другие цели. Общий объём субсидий составит 44,1 миллиона рублей, направленных на проработку проекта и реализацию работ. Продолжительность расчистки – 0,8 километра. Предварительно работы запланированы на 2028–2030 годы, но будет изыскиваться возможность сдвинуть работы на более ранее сроки, отметил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Ранее сообщалось, что порядка 570 миллионов рублей направлено на сохранение лесов и водных объектов Псковской области в рамках нацпроекта «Экология».