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Происшествия

45-летний мужчина пропал в Острове

45-летнего Андрея Суховарова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

45-летний мужчина пропал в Острове. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Мужчина проживает в городе Остров. С 28 марта его местонахождение неизвестно.

Ростом он 183 сантиметра, нормального телосложения. У него черные короткие волосы, карие глаза.

На момент пропажи был одет в серую куртку с капюшоном и черные кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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