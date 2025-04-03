45-летний мужчина пропал в Острове
45-летнего Андрея Суховарова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Мужчина проживает в городе Остров. С 28 марта его местонахождение неизвестно.
Ростом он 183 сантиметра, нормального телосложения. У него черные короткие волосы, карие глаза.
На момент пропажи был одет в серую куртку с капюшоном и черные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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