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О защите здоровья детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля.

Главное из эфира:

  • в Пскове планируют открыть школу будущих родителей;
  • уже шесть лет в регионе работает программа проверки репродуктивного здоровья детей 15–17 лет. Девочек осматривает гинеколог, мальчиков – уролог;
  • в рамках этой программы молодые люди проходят комплексные обследования, включая УЗИ и консультации у профильных врачей. Это позволяет вовремя выявить проблемы и начать лечение;
  • программа позволила выявить у подростков проблемы со здоровьем, включая опухоли;
  • в последнее время наблюдается сдвиг в структуре заболеваний у детей. Одной из основных причин таких изменений является неправильное использование антибиотиков и самолечение;
  • у современных детей чаще выявляют неврологические и психосоматические проблемы, в том числе связанные с использованием гаджетов;
  • ОРВИ никуда не делось. «Ребёнок должен болеть, он тренирует свою иммунную систему»;
  • заболевание ОРВИ даже восемь раз в год является нормой;
  • при признаках заболевания нельзя водить ребёнка в детский сад или школу, иначе могут возникнуть осложнения у самого ребёнка, а вирусы распространятся среди других детей;
  • при температуре надо соблюдать постельный режим и обязательно проветривать помещение. Если она у ребёнка близка к 39 градусам и родителям не удаётся справиться с ней, необходимо вызвать скорую помощь;
  • прививки позволяют легче переносить заболевания и снижают риск осложнений. «Основная причина смертности детей – это пневмония. Когда идёт разбор таких случаев, как правило, дети не были привиты»;
  • следование календарю прививок является крайне важным для поддержания здоровья детей;
  • обливание детей холодной водой в качестве метода укрепления иммунитета может оказаться стрессом для детского организма и привести к нежелательным последствиям. Неправильное закаливание может вызвать пневмонию, хронические инфекции и заболевания верхних дыхательных путей;
  • укреплять организм ребёнка нужно здоровым образом жизни: регулярными занятиями спортом, прогулками на свежем воздухе, курсами витаминов (два-три раза в год);
  • витамин D детям надо принимать круглый год.
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