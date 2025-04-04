О защите здоровья детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:48, 04 апреля 2025, ПАИ

Главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля.

Главное из эфира: