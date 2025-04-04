О защите здоровья детей поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 4 апреля.
Главное из эфира:
- в Пскове планируют открыть школу будущих родителей;
- уже шесть лет в регионе работает программа проверки репродуктивного здоровья детей 15–17 лет. Девочек осматривает гинеколог, мальчиков – уролог;
- в рамках этой программы молодые люди проходят комплексные обследования, включая УЗИ и консультации у профильных врачей. Это позволяет вовремя выявить проблемы и начать лечение;
- программа позволила выявить у подростков проблемы со здоровьем, включая опухоли;
- в последнее время наблюдается сдвиг в структуре заболеваний у детей. Одной из основных причин таких изменений является неправильное использование антибиотиков и самолечение;
- у современных детей чаще выявляют неврологические и психосоматические проблемы, в том числе связанные с использованием гаджетов;
- ОРВИ никуда не делось. «Ребёнок должен болеть, он тренирует свою иммунную систему»;
- заболевание ОРВИ даже восемь раз в год является нормой;
- при признаках заболевания нельзя водить ребёнка в детский сад или школу, иначе могут возникнуть осложнения у самого ребёнка, а вирусы распространятся среди других детей;
- при температуре надо соблюдать постельный режим и обязательно проветривать помещение. Если она у ребёнка близка к 39 градусам и родителям не удаётся справиться с ней, необходимо вызвать скорую помощь;
- прививки позволяют легче переносить заболевания и снижают риск осложнений. «Основная причина смертности детей – это пневмония. Когда идёт разбор таких случаев, как правило, дети не были привиты»;
- следование календарю прививок является крайне важным для поддержания здоровья детей;
- обливание детей холодной водой в качестве метода укрепления иммунитета может оказаться стрессом для детского организма и привести к нежелательным последствиям. Неправильное закаливание может вызвать пневмонию, хронические инфекции и заболевания верхних дыхательных путей;
- укреплять организм ребёнка нужно здоровым образом жизни: регулярными занятиями спортом, прогулками на свежем воздухе, курсами витаминов (два-три раза в год);
- витамин D детям надо принимать круглый год.
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