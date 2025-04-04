Псковский врач назвала простые правила защиты здоровья детей

18:22, 04 апреля 2025, ПАИ

Чтобы сохранить здоровье ребёнка и предотвратить распространение заболеваний, родителям следует придерживаться простых правил, рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При признаках заболевания нельзя водить ребёнка в детский сад или школу, иначе могут возникнуть осложнения у самого ребёнка, а вирусы распространятся среди других детей. Если есть возможность остаться дома с ребёнком, то так и следует сделать, отметила специалист.

Если ребёнок возвращается в детский сад слишком рано после болезни, его иммунная система может быть ослаблена, что увеличивает риск повторного заболевания, которое может протекать более тяжело, напомнила Эльвира Мелех.

«Любое заболевание ослабляет иммунную систему. Если ребёнок, не поправившись, опять пришёл в детский сад, то он может заболеть снова и при этом ещё тяжелее», – подчеркнула главврач детской городской поликлиники.