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Чем чаще всего болеют дети, рассказала псковский врач

Чем чаще всего болеют дети, рассказала главный врач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эльвира Мелех. Фото: ПАИ

В последнее время наблюдается сдвиг в структуре заболеваний у детей. Одной из основных причин таких изменений является неправильное использование антибиотиков и самолечение, отметила гостья эфира.

Дети реже, чем взрослые, болеют онкологическими заболеваниями, в то же время специалисты выявляют у детей много заболеваний неврологического характера. «Это данность нашего времени», – уточнила Эльвира Мелех.

Острые респираторные заболевания остаются актуальными для детей, особенно при переходе из домашних условий в детские сады. Если ребёнок болеет более восьми раз в год, его можно отнести к группе часто болеющих, считает эксперт. В таких случаях необходимы консультация педиатра и дополнительное обследование, уточнила она.

Прививки позволяют легче переносить заболевания и снижают риск осложнений, подчеркнула Эльвира Мелех.

«Основная смертность детей – это пневмония. Когда идёт разбор таких случаев, как правило, дети не были привиты», – рассказала главврач Псковской детской городской поликлиники.

Следование календарю прививок является крайне важным для поддержания здоровья детей, заключила она.

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