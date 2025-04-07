100 лет назад не стало патриарха Московского и всея Руси Тихона

09:13, 07 апреля 2025, ПАИ

100 лет со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Тихона исполнилось сегодня, 7 апреля. В связи с совпадением памятной даты с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы торжественные богослужения в честь святителя Тихона были перенесены и прошли вчера, 6 апреля.

Патриарх Тихон (в миру Василий Беллавин) родился в 1865 году на погосте Клин Торопецкого уезда (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области) в семье священника. Окончив курс Торопецкого духовного училища, он поступил в Псковскую духовную семинарию, а по её окончании – в Петербургскую духовную академию, из которой выпустился в 1888 году.

После академии он 3,5 года преподавал догматику, нравственное богословие и французский язык в Псковской духовной семинарии. В 1891 году молодой учитель принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. В 1905 году епископ Тихон возведён в сан архиепископа. В 1907 году назначен на Ярославскую кафедру. В 1914 году высшее церковное начальство назначило его архиепископом Виленским и Литовским, а 23 июня 1917 года архиепископ Тихон избирается на Московскую кафедру с возведением в сан митрополита. 15 августа 1917 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, открылся Всероссийский Поместный собор, восстановивший патриаршество. Интронизация нового патриарха совершена в Успенском соборе Кремля 21 ноября. Патриарх Тихон скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году Архиерейским собором Русской православной церкви святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси, причислен к лику святых. Через 67 лет со дня кончины Тихона, 22 февраля 1992 года, были обретены его мощи, которые покоятся в большом соборе Донского монастыря.

Напомним, что на днях в Псковском музее-заповеднике открылась выставка «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», посвящённая 100-летию со дня смерти патриарха.

Также на малой родине патриарха Тихона, в деревне Клин Куньинского района, завершили строительство братского корпуса.

Добавим, что памятник патриарху Тихону планируют установить на улице Советской, 21 в Пскове. По словам гендиректора АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Дениса Василенко, памятник установят уже в этом году со стороны главного входа в здание бывшей духовной семинарии.