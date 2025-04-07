Хабиб Нурмагомедов отреагировал на снайперский рекорд Овечкина

15:19, 07 апреля 2025, ПАИ

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил хоккеиста Александра Овечкина с новым рекордом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, пишет ТАСС.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по заброшенным шайбам в регулярных сезонах, отличившись 895-м голом в гостевой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» и превзойдя результат Уэйна Гретцки.

«Поздравляю, Александр», – написал Нурмагомедов в своих соцсетях, добавив совместное фото с Овечкиным.

Российский форвард трижды признавался самым ценным игроком регулярного сезона, девять раз становился лучшим снайпером, трижды получал «Тед Линдсей эворд» как лучший хоккеист по мнению игроков и один раз – «Арт Росс трофи» как лучший бомбардир.

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