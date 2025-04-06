Российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

21:01, 06 апреля 2025, ПАИ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив свою 895-ю шайбу в игре с «Айлендерс».

Хоккеист установил новый рекорд НХЛ в 39 лет. Таким образом, он стал лучшим снайпером за всю историю лиги. Предыдущее достижение канадца Гретцки держалось с 1994 года.

Накануне, 5 апреля, Александр Овечкин сумел сравняться с показателем Гретцки, забросив 894-ю шайбу во время матча с командой «Чикаго Блэкхоукс».

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