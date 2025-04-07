Как смена нацпроектов отразилась на деятельности центра «Мой бизнес» Псковской области, рассказала его руководитель

16:33, 07 апреля 2025, ПАИ

Как смена национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого действовал центр «Мой бизнес», отразилась на его работе, рассказала руководитель региональной организации Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.

Раньше деятельность центра «Мой бизнес» разворачивалась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». С этого года его продолжением стал национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», однако это не повлияло на работу центра. «Мы продолжаем поддержку малого и среднего бизнеса. В первую очередь сохраняется поддержка льготного финансирования – это наши микрозаймы. Также сохраняется поддержка экспортно ориентированных предприятий», – объяснила гостья студии.

Согласно новому нацпроекту, «Мой бизнес» будет обращать внимание не на текущее поддержание деятельности микро- и малых предприятий, а на их качественный рост. «Мы смотрим на производственную составляющую, на рост производительности труда, на динамику заработных плат, выручки. То есть мы смотрим на качественное развитие компании, а не просто на тот уровень, на котором она существует», – отметила собеседница «Серебряного дождя».

Этот год – трансформационный для всех центров «Мой бизнес», подчеркнула Анастасия Иванова. Так, организация видит для себя две задачи: «Мы хотим быть единым центром, куда начинающий предприниматель мог бы обратиться за бесплатной консультацией по всем юридическим, бухгалтерским и организационным вопросам. Также мы для себя видим направление, по которому любой желающий с каким-то бизнес-проектом с помощью нас мог разобраться в существующих финансовых инструментах поддержки», – сказала она. Говоря о последней задаче, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области подчеркнула, что помимо субсидий, которые предоставляет организация, есть огромное количество грантов по разным направлениям, а предприниматели об этом даже не знают. Например, на сегодняшний день существуют отдельные банковские продукты, которые предоставляют гранты молодым бизнесменам.