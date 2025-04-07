Как «Мой бизнес» продолжает работу с предпринимателями в эпоху нового нацпроекта, объяснила Анастасия Иванова

16:52, 07 апреля 2025, ПАИ

Как центр «Мой бизнес» Псковской области продолжает работу с предпринимателями в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», объяснила руководитель региональной организации Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.

Сейчас механизм обсуждения мер поддержки немного изменился, но у бизнеса всегда была и есть возможность высказываться, отметила гостья студии. «Когда у нас была возможность какие-то меры поддержки оказывать, мы слушали бизнес. Если какая-то отрасль нуждалась в финансировании, мы вводили такие продукты. Сейчас этот механизм немного поменялся. Новые продукты мы вводим сами, но берём их «не из головы», а смотрим на запросы бизнеса», – почеркнула Анастасия Иванова.

На сегодняшний день в региональном центре «Мой бизнес» предприятие может получить заём в среднем под 7,5 %. Есть также отдельные продукты под 4 % и 5 %. «Например, в прошлом году мы предоставляли продукты под сниженный процент для семейного бизнеса, а сегодня у нас появился продукт для участников СВО, приём заявок на которые откроется уже в мае», – заключила собеседница «Серебряного дождя».