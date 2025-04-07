О перспективном направлении развития рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области

17:15, 07 апреля 2025, ПАИ

Как деятельность блогеров относится к понятию «креативная экономика», объяснила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.

В России набирает обороты развитие креативной экономики. Так, в прошлом году вышел федеральный закон, который укрепил понятие «креативная экономика», также регионы начали подписывать региональные соглашения с Агентством стратегических инициатив по внедрению данной области. «Кроме того, президент нашей страны установил, что ВВП в креативных индустриях нужно увеличить с 3 % до 6 %», – подчеркнула гостья студии.

«Деятельность блогеров, да и любая история с фото- и видеоконтентом, – это и есть креативная экономика. В креативную индустрию идёт огромное количество молодёжи. Сегодня мы этих ребят, как экономику, теряем и не видим», – сказала Анастасия Иванова.