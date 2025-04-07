Руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области анонсировала мероприятия организации на этот год

18:12, 07 апреля 2025, ПАИ

Какие ключевые мероприятия проведёт центр «Мой бизнес» Псковской области в ближайшие месяцы, рассказала руководитель региональной организации Анастасия Иванова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в понедельник, 7 апреля.

«В этом году количество мероприятий у нас немного сокращается, хотя пока что мы всё сохраняем. Например, останется наша «Азбука предпринимателя», – отметила гостья студии. Она подчеркнула, что в год центр проводит около десяти «Азбук» в офлайн и порядка 15–17 в онлайн-форматах.

Также в этом году продолжится игра «Бизнес-знаток», хотя из-за ограничения финансирования она могла закрыться. «В этом году у нас появились партнёры и спонсоры. Ещё нас стало существенно больше – добавилось около 15 человек, а в целом численность клуба достигла 80 человек, хотя начинали мы с 40», – поделилась результатами работы Анастасия Иванова.

Кроме того, в планах на 2025 год проведение форума креативной экономики. Эксперты поговорят о развитии IT-индустрии, а также об архитектуре и урбанистике.