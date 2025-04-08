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Эксперт по промышленному туризму Ольга Шандуренко стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 8 апреля.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • за три года число промышленных туристов в России выросло с 800 тысяч до 2,2 млн человек;
  • в программе промышленного туризма по всей России участвует более 1 000 предприятий;
  • основа промышленного туризма – рассказать и показать производство;
  • промтуризм – это ещё и форма профориентации и привлечения на производство будущих кадров;
  • промышленный туризм помогает развенчивать огромное количество мифов вокруг производств, например экологических. Поэтому лучше один раз показать, как всё на самом деле, чем десять раз рассказывать;
  • Псковская область ищет в промышленном туризме своё лицо: в программе развития промышленного туризма участвует уже почти с десяток предприятий: от производства промышленной техники до пивоварения;
  • в перспективе планируется создание промышленных туристических маршрутов в Псковской и Новгородской областях, где будут сочетаться сельскохозяйственные и инновационные подходы с историческими традициями;
  • в первые годы развития промтуризма у директоров заводов были опасения по поводу использования экскурсий на предприятия для промышленного туризма. Однако правильно выстроенный маршрут, локации для фото- и видеосъёмок этот вопрос сняли;
  • ежегодно в начале сентября промышленные предприятия и регионы могут подать заявку на участие в образовательной программе «Открытая промышленность». Главная цель программы – создание высококачественных туристических продуктов, объединяющих регионы и раскрывающих промышленный потенциал России.
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