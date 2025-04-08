Промышленный туризм в России демонстрирует значительный рост спроса – эксперт

17:05, 08 апреля 2025, ПАИ

Промышленный туризм демонстрирует в России значительный рост спроса, заявила директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

В 2022 году около 800 тысяч россиян посетили предприятия, которые участвуют в программе «Открытая промышленность», в 2023 году – 1,4 миллиона, в 2024 году число туристов превысило два миллионов. Спрос, по мнению Ольги Шандуренко, вызван интересом, что посмотреть в своей стране, чем дополнить визиты в регион.

Также в 2024 году более двух тысяч предприятий открыли свои двери для посетителей, что почти в два раза больше, чем в 2023 году.

Промышленный туризм охватывает не только заводы и фабрики, но и гастрономические производства, конструкторские бюро и научные лаборатории. Можно посмотреть на процесс работы отеля или, например, горнолыжного курорта. Цель – дать туристам возможность познакомиться с процессом создания различных продуктов и услуг, уточнила гостья эфира.

Это направление туризма доступно в 82 регионах России и, как отмечает эксперт, способствует знакомству с регионами страны.

«Это хорошее дополнению к знакомству с регионом и формированию образа региона», – заключила Ольга Шандуренко.