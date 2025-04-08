Об успешных кейсах промышленного туризма в России рассказала Ольга Шандуренко

18:28, 08 апреля 2025, ПАИ

Промышленный туризм в России набирает популярность, и несколько регионов демонстрируют яркие примеры успеха, рассказала директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 8 апреля.

Челябинск лидирует в программе «Открытая промышленность», где более 70 предприятий, включая металлургические комбинаты и машиностроительные заводы, принимают туристов.

Орловская область также хорошо зарекомендовала себя. Главным центром промышленного туризма в регионе является Злынский племенной конезавод. Также в области активно продвигают молодых предпринимателей через проекты, такие как «Крылатые вещи».

«Развеивается большое количество мифов, что в стране у нас ничего не производится. Многие считают, что плитка Kerama Marazzi – итальянский бренд, но на самом деле она производится в Орловской области», – поделилась успехами промышленного туризма Ольга Шандуренко.

Крым привлекает туристов экскурсиями на пищевые и косметические предприятия, где производят косметику из местной лаванды и розы. Липецкая область славится производством автомобилей, а также является крупным поставщиком картофеля фри в сети фастфуда, уточнила эксперт и заключила: «Каждый регион находит свою фишку и делает на неё ставку».