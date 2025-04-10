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Политика

Избирательная комиссия Псковской области назвала победителей конкурса молодёжных проектов

Победителей конкурса молодёжных проектов объявили в рамках форума старшеклассников «Голос молодёжи» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Финансирование реализации проектов получат десять ребят. Это Степан Чижов с проектом «Музей в чемодане» (210 699 рублей), Анастасия Васильева с проектом «Эстафета памяти «Наши Герои» (182 760 рублей), Ирина Жора с проектом настольной игры «Формула выбора» (298 700 рублей), Виктория Петрова с проектом «Память войны. Псков. Псковский район» (181 656 рублей), Михаил Ефимов с проектом «Рука Помощи» (66 179 рублей), Вероника Ефимова с проектом «Кворум» (181 465 рублей), Юлия Егорова с проектом «Поиск продолжить!» (304 190 рублей), Артём Белецкий с проектом «Первая помощь для населения» (217 052 рубля), Владислав Пельбаум с медиапроектом «Истории героев» (249 896 рублей) и Анастасия Созина с проектом «Дорога Героев» (67 700 рублей).

Отметим, что второй форум старшеклассников «Голос молодёжи» начался в Пскове сегодня, 10 апреля. Для участников работают интерактивные площадки, организованные ПсковГУ, региональным Молодёжным кадровым центром, Псковским городским молодёжным центром, а также молодёжной избирательной комиссией Псковской области.

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