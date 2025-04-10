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Пирог к 95-летнему юбилею районной газеты «Заря» подготовила красногородская школа-интернат

Пирог к 95-летнему юбилею районной газеты «Заря» подготовила красногородская школа-интернат «Агрошкола», сообщает редакция издания.

Пирог к 95-летнему юбилею. Фото здесь и далее: газета «Заря»

«Орлята России» из четвёртого класса вместе с педагогом – советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями красногородской школы-интерната «Агрошкола» Надеждой Тимофеевой от имени своего образовательного учреждения пришли поздравить газету с 95-летием. Ребята прочитали стихотворения, подарили стенгазету и огромный пирог.

«От души благодарим администрацию «Агрошколы», педагогов и детей! Отдельная благодарность повару Наталье Трушовой за замечательный и очень вкусный кулинарный шедевр. Очень приятно знать, что у нас так много хороших и верных друзей», – отметили в редакции.

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