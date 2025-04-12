Почти 50 маскировочных сетей сплели в Локнянском районе
Почти 50 маскировочных сетей сплели в локнянском штабе «Мы Вместе. Позывной СВОи», пишет газета «Восход».
За неделю в локнянском штабе изготовили шесть сетей, по четыре - в ЦДО и сельхозтехникуме, в локнянской школе - три, в Миритиницах и Жарках - по восемь сетей, по четыре сети изготовили в Подберезье и Каменке, две - в Башово, а также шесть сетей в Крестилово.
Всего командами округа за неделю изготовлено 49 маскировочных сетей.
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