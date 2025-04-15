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Общество

XX Международный книжный форум «Русский Запад» открывается сегодня в Пскове

С 15 по 17 апреля в Пскове будет работать XX Международный книжный форум «Русский Запад», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: организаторы

На форуме будет работать книжная выставка-ярмарка издательств России, которые привезли в Псков больше 4,5 тысячи книг. Также пройдут презентации издательских проектов, награждение победителей конкурса «Псковская книга – 2024» и премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени С. А. Цвылёва, творческие встречи с писателями и поэтами. Для специалистов библиотечного дела организуют «День комплектатора», а для детей будет работать детская площадка.

Ранее о программе форума, гостях и встречах культурного события на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказали генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова и заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов областной библиотеки Наталья Дуброва.

Так, гостем форума станет детский писатель, сказочник и фантаст, член Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе Юрий Кузнецов, а также детский поэт, писатель, переводчик Виктор Лунин.

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