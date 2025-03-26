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Общество

Около 4,5 тысячи книг представят на форуме в Пскове

Около 4 500 книг для взрослых и детей представят на XX Международном книжном форуме «Русский Запад», который пройдёт в Пскове с 15 по 17 апреля. Об этом рассказала заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов областной библиотеки Наталья Дуброва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

Наталья Дуброва. Фото: ПАИ

Книжный форум «Русский Запад» – не просто три дня книжного мероприятия, а целая культурная инициатива с предисловием и послесловием, способствующая популяризации литературы и развитию читательской культуры, подчеркнула гостья медиацентра.

Посетители форума смогут не только приобрести книги, но и выиграть их в конкурсах, пообщаться с писателями и издателями, а также обсудить книжные новинки и тренды.

О том, какие мероприятия пройдут в рамках XX Международного книжного форума «Русский Запад» в Пскове, читайте здесь.

Напомним, что XX Международный книжный форум «Русский Запад» будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

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