Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель Юрий Кузнецов

22:14, 08 апреля 2025, ПАИ

Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель, сказочник и фантаст, член Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе Юрий Кузнецов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

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16 апреля в 11:00 состоится творческая встреча и авторская презентация сказочно-фантастического цикла «Волшебный мультимир» Юрия Кузнецова. В полный цикл «Волшебный мультимир» входит 26 книг с цветными иллюстрациями известных художников и иллюстраторов.

«Приглашаем всех, кто желает познакомиться с фантастическом миром, полным приключений и невероятных открытий. А приобрести книги с автографом и пообщаться с писателем можно в дни работы ярмарки, 15–17 апреля», – отметили организаторы.

Ярмарка книг и творческая встреча с Юрием Кузнецовым пройдут в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу Октябрьский проспект, 7а.

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