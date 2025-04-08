Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель Юрий Кузнецов
Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель, сказочник и фантаст, член Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе Юрий Кузнецов. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
16 апреля в 11:00 состоится творческая встреча и авторская презентация сказочно-фантастического цикла «Волшебный мультимир» Юрия Кузнецова. В полный цикл «Волшебный мультимир» входит 26 книг с цветными иллюстрациями известных художников и иллюстраторов.
«Приглашаем всех, кто желает познакомиться с фантастическом миром, полным приключений и невероятных открытий. А приобрести книги с автографом и пообщаться с писателем можно в дни работы ярмарки, 15–17 апреля», – отметили организаторы.
Ярмарка книг и творческая встреча с Юрием Кузнецовым пройдут в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина по адресу Октябрьский проспект, 7а.
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Гостем международного книжного форума «Русский Запад» станет известный детский писатель Юрий Кузнецов
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