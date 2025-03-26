Предстоящий в Пскове Международный книжный форум «Русский Запад» обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая XX Международному книжному форуму «Русский Запад», проходит в медиацентре ПАИ.
О программе форума, гостях и встречах культурного события рассказывают генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова и заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов областной библиотеки Наталья Дуброва.
Напомним, что XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове с 15 по 17 апреля.
Предстоящий в Пскове Международный книжный форум «Русский Запад» обсуждают в медиацентре ПАИ
На юге Псковской области, пока всё вокруг не сожгут, не успокоятся – начальник Противопожарного лесного центра
70 лет службе родовспоможения Псковского перинатального центра: об истоках, родах в день полёта Гагарина и модернизации