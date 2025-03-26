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Общество

Предстоящий в Пскове Международный книжный форум «Русский Запад» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая XX Международному книжному форуму «Русский Запад», проходит в медиацентре ПАИ.

О программе форума, гостях и встречах культурного события рассказывают генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова и заведующая региональным центром комплектования и каталогизации документов областной библиотеки Наталья Дуброва.

Напомним, что XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове с 15 по 17 апреля.

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