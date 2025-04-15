Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на развилке у деревень Лукьянцева и Булынино в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадали 34-летняя женщина и девятилетний ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

  • Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели ПСО и бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
15 апреля 2025

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей в Опочке
15 апреля 2025

24 года колонии получил насильник и убийца 11-летней девочки в Порховском районе
15 апреля 2025

Тело пенсионера найдено в одном из скверов Пскова
15 апреля 2025

Женщину сбили на Октябрьском проспекте в Пскове
15 апреля 2025

61-летний мужчина пропал в Островском районе
15 апреля 2025

47 килограммов наркотиков изъяли из незаконного оборота сотрудники псковского УФСБ
14 апреля 2025

11 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...