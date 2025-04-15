Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе

19:20, 15 апреля 2025, ПАИ

Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на развилке у деревень Лукьянцева и Булынино в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали 34-летняя женщина и девятилетний ребенок. Им оказывается медицинская помощь.

На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели ПСО и бригады скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.