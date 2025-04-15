Женщина и ребенок пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на развилке у деревень Лукьянцева и Булынино в Великолукском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали 34-летняя женщина и девятилетний ребенок. Им оказывается медицинская помощь.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели ПСО и бригады скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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