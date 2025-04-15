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Происшествия

Пскович обманул доставщика пиццы

Пскович обманул доставщика пиццы, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В одно из кафе Пскова поступил заказ на доставку, клиент указал, что заплатит наличными. За дополнительную плату пскович попросил курьера купить ему ещё и сок с сигаретами, а сдачу перевести по номеру телефона. Курьер так и сделал, после этого мужчина перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). Максимальное наказание за это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела городская прокуратура взяла на контроль.

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